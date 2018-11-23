Zekeriya’nın Belalısı Yarım Hasan

Hedefim Sensin’de her işi yarım kalan Yarım Hasan ve belalı çiğköfteci Zekeriya Taştan bir oluyor, işler arap saçına dönüyor. Yarım Hasan’ın, adına yakışan yarım motoru, yanına eklenmiş olan tekerlekli küveti ile çok güldürecek. Aslında bir motor tamircisi olan Yarım Hasan’ın gününü gün ettiği günleri, Zekeriya ile tanışınca değişecek. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin başrollerini Ata Demirer, İlker Aksum ve Demet Akbağ paylaşıyor.

Basın Bülteni

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