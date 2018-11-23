Efsane Yarış Atı Bold Pilot, Rekortmen Jokey Halis Karataş ve Destansı Bir Aşkın Gerçek Hikayesi Film Oldu

Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikâyesi beyazperdeye taşındı. Şampiyon, Bold Pilot’ın büyük başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman’ın aşklarını konu alıyor. Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’ın daimi jokeyi, sonraları Türkiye’nin en başarılı jokeyi haline gelecek olan Halis Karataş’tı. Birlikte büyük başarılara imza atan Halis Karataş ve Bold Pilot’un 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hâlâ geçilemedi. Döneminde umudun simgesi haline gelen Bold Pilot, at yarışlarıyla ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarmıştı.

Basın Bülteni

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