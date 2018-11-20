Çağan Irmak Filmi Bizi Hatırla, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yararına İlk Gösterimini Gerçekleştirdi

Çağan Irmak’ın yönettiği, Bizi Hatırla filmi, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına, İstinye Park’ta düzenlenen özel bir gösterimle vakfın bağışçılarıyla buluştu. Türkiye’nin 81 ilinde, 135 öğrenci topluluğuyla sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren ve her yıl üniversitelerde gençlik toplulukları/kulüpleri/grupları şeklinde bir araya gelen gönüllü gençler; hayvanlardan insan haklarına, 2.000’i aşkın sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor.

Basın Bülteni

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