Mahur Özmen’i Kaybettik

Sinemamıza yapımcı, senarist ve yönetmenliklerini yaptığı Adalet Oyunu ve Beni Sen Anlat adlı iki uzun metraj film kazandıran Mahur Özmen, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Özmen’in Ali Özuyar ile birlikte yönettiği ve 20 Haziran 2011 tarihinde vizyona giren Adalet Oyunu’nun başrollerini Erol Keskin, Mustafa Uğurlu, Tolga Evren ve Serap Sağlar paylaşmıştı. Cenazesi, 20 Kasım 2018 Salı günü (bugün) Ankara Karşıyaka Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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