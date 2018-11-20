Eskişehir’de Oscar’ın İlk 20 Yılı Sergisi Açıldı

20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Festival Yönetmeni Serhat Serter, Festival Başkan Yardımcısı Aysın Akıncı Yüksel ve Meltem Cemiloğlu Altunay’ın katılımı ile açılan sergi, İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda sinemaseverlerin ziyaretine açık olacak. 1929 yılında başlayan Akademi Ödülleri’nin ilk yirmi yılında En İyi Film Ödülü alan yapımların orijinal afişlerinin sergisi, festivalin en çok merak edilen sergileri arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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Meltem Cemiloğlu Altunay



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