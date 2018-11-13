Türkiye Avrasya’nın Sinema Üssü Olacak

20’yi aşkın ülkeden 250 katılımcıyı bir araya getirecek olan Gelişen Sinema Pazarları Konferansı ECM 2018, İstanbul’da toplanıyor. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY’ın partnerliğinde gerçekleşecek olan konferansta, Türkiye’nin bölgede sinema üssü haline getirilmesi ve daha çok yatırımcıyı çekmesi hedefleniyor. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY ve Türk-İngiliz Ticaret Odası işbirliğinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen konferansa 20’yi aşkın ülkeden 250 sektör temsilcisi katılacak.

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