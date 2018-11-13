20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin Basın Toplantısı Gerçekleşti

Bu yıl 16 – 24 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin basın toplantısı 13 Kasım’da gerçekleşti. Festival programının açıklandığı toplantıya İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Festival Başkan Yardımcısı ve Festival Yönetmeni Doç. Dr. S. Serhat Serter, Festival Başkan Yardımcıları Prof. Dr. N. Aysun Akıncı Yüksel, Yaprak Büyükerşen İşçibaşı ve birçok basın mensubu katıldı.

Basın Bülteni

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Aysun Akıncı Yüksel



Aysun Akıncı Yüksel – Yaprak Büyükerşen İşçibaşı –

Erhan Eroğlu – Serhat Serter



Erhan Eroğlu



Serhat Serter



Yaprak Büyükerşen İşçibaşı

