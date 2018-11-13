Güvercin Peşindeki Hayatlar

Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Güvercin Hırsızları’nın festivaldeki ilk gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Osman Nail Doğan, kurgucusu Naim Kanat ve yapımcıları Sinan Sertel ile Turgay Şahin’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Film, kendini güvercinciliğe adamış 16 yaşındaki Mahmut’un 8 yaşındaki İsmail’le arkadaşlığına ve yaşadıklarına odaklanıyor.

Basın Bülteni

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