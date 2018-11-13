Sorular Sordurmak Üzere Yapılmış Bir Film

Malatya Uluslararası Film Festivali, devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Borç filminin festivaldeki ilk gösterimi MalatyaPark Avşar Sinemaları’nda gerçekleştirildi. Filmin gösterimin ardından yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu, oyuncular Serdar Orçin ve İpek Türktan, kurgucu Naim Kanat ve sanatçı Ali Mehmet Kekik’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Merve Genç Kurşun üstlendi.

Basın Bülteni

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