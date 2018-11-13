Bir İstanbul Distopyası

Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Son Çıkış filminin festivaldeki ilk gösterimi MalatyaPark Avşar Sinemaları’nda gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Tayman Tekin, yapımcı ve ses tasarımcısı Oğuz Kaynak ve oyuncular Erdem Şenocak ile İpek Türktan Kaynak’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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