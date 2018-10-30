İKSV Galaları, Kasım’da İki Yeni Filmle Sinemaseverlerin Yüzünü Güldürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017 – 2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, Kasım ayında heyecanla beklenen iki filmi sinemaseverlerle buluşturuyor. İKSV Galaları’nın Kasım ayında sunacağı ilk film, Oscar’lı yönetmen Steve McQueen’in, başrolünde Viola Davis ile Michelle Rodriguez’in yer aldığı yeni filmi Dul Kadınlar (Widows), 13 Kasım Salı akşamı 21:30’da Nişantaşı Cinemaximum Nişantaşı City’s Sineması’nda gösterilecek. İKSV Galaları’nın diğer filmi Yeşil Rehber (Green Book) ise 27 Kasım Salı akşamı 21:30’da aynı sinemada izleyicilerin karşısına çıkacak.

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