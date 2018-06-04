Steve McQueen’in yönettiği ve Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ile Liam Neeson’ın oynadığı Dul Kadınlar (Widows), 16 Kasım 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

4 kadının tek ortak noktası; ölen eşlerinin yasa dışı işlerden kendilerine borç bırakmalarıdır. Kendi kaderlerini ellerine alan bu 4 kadın, geleceklerini istedikleri gibi yaratmak için iş birliği yaparlar.

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