Steve McQueen’in yönettiği ve Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ile Liam Neeson’ın oynadığı Dul Kadınlar (Widows), 16 Kasım 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
4 kadının tek ortak noktası; ölen eşlerinin yasa dışı işlerden kendilerine borç bırakmalarıdır. Kendi kaderlerini ellerine alan bu 4 kadın, geleceklerini istedikleri gibi yaratmak için iş birliği yaparlar.
Dul Kadınlar
Steve McQueen’in yönettiği ve Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ile Liam Neeson’ın oynadığı Dul Kadınlar (Widows), 16 Kasım 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.