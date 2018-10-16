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8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Basın Toplantısı Yapıldı

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09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin basın toplantısı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer ile Festival Koordinatörü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin sunumuyla bugün yapıldı. Festival filmleri ile festival kapsamında yapılacak Uzun ve Kısa Metraj Yarışmaları jüri üyelerinin açıklandığı toplantıya jüri üyelerinden Serdar Akar ve Melis Birkan da katıldı.

Bengi Semerci

Bengi Semerci – Adem Sözüer

Melis Birkan

Serdar Akar

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