Eskişehir’de Yol Arkadaşım 2 Heyecanı

Yol Arkadaşım 2 kahkahalarla gezmeye devam ediyor. Ekibin ikinci durağı Eskişehir oldu. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Eskişehir Özdilek AVM’de kendilerini bekleyen kalabalıkla buluştu. Sinemadaki 10 salonu dolduran seyirciler gösterim öncesinde fuaye alanında oyuncuları sevinçle karşıladı. İbrahim Büyükak: “İlk filmi çok sevdiniz, biz de o yüzden ikinci filmi yaptık. İkinci filmin daha komik ve daha da eğlenceli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.