Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması’nın Kanaat Önderi Ödüllü Yönetmen Joshua Oppenheımer Oldu

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderliğini belgesel yönetmeni Joshua Oppenheimer üstlendi. Yönetmen, “Ayrımcılık” temasıyla düzenlenen yarışmada, eserleriyle genç sinemacılara ilham verecek. Dünyanın en önemli festivallerinde kısa filmleriyle dikkat çeken Oppenheimer, belgeselleri ile ayrımcılığa maruz kalan insanların hikâyelerini görünür kılıyor. Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “Ayrımcılık”la ilgili görüşlerini ifade eden Joshua Oppenheimer, “Ayrımcılık her koşulda insanlık dışıdır. Ayrımcılık yaptığımızda aynı zamanda kendi insanlığımızı da yok ederiz.” diye konuştu.

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