Jean Stephane Sauvaire’nin yönettiği ve Joe Cole, Pornchanok Mabklang, Vithaya Pansringarm ile Panya Yimmumphai’nin oynadığı Şafaktan Önce (A Prayer Before Dawn), 31 Ağustos 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tayland’ın en ünlü hapishanelerinden birinde 3 yıl hapis yatmış genç İngiliz

boksör Billy Moore’un anılarından uyarlanan bu gerçek hikâyede, kendisini uyuşturucunun ve hapishane içi çete savaşlarının içinde bulan boksör Billy Moore, hapishane yönetimi Muay Thai boks turnuvalarına katılabileceğini söylediğinde, bunun kurtulmak için tek şansı olabileceğini düşünür.

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