Film Setinde Hastanelik Oldu

Hayatını köşe yazarı olmaya adamış Osman’ın maceralarını konu alan Benim Adım Osssman filminin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen başrol oyuncusu Sedat Kapurtu küçük bir set kazası atlattı. Osman’ın sevdiği kıza selam verirken bisikletiyle arabaya çarptığı sahneyi kendisi oynamak isteyen Sedat, defalarca tekrar edilen çekimler sırasında dizini incitti. Set ekibini bir hayli korkutan, buz tedavisi ve doktor kontrolünün ardından çekimler devam etti.

Basın Bülteni

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