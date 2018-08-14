Yaz Akşamları Açık Hava Sinemasıyla Renklendi

Bilkent Station’da yoğun istek üzerine ikincisi düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, Ankara’da yaz akşamlarını renklendirmeye devam etti. Bilkent Station, geçen ay olduğu gibi bu ay da renkli bir sinema etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca alışveriş merkezinin otoparkında sinemayla buluşan Ankaralılar, sinemamızın sevilen en son eserlerinden Cebimdeki Yabancı, Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk ve Ayla filmlerini açık havada izleyebildiler.

Gösterilecek Filmler

Ayla

Cebimdeki Yabancı

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk