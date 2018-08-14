Türk Sineması Siccîn Serisiyle Boyut Atlamaya Devam Ediyor, 4 Boyutlu Korku Siccîn 5 Vizyona Giriyor

17 Ağustos’ta seyirciyle buluşacak olan Siccîn 5, 4 boyutlu (4DX) olarak izleyici karşısına çıkıyor. Bu teknolojiyle birlikte Siccîn 5; hareket, titreşim, su, ışık efektleri, koku ve diğer unsurları kullanarak izleyicisini filme dahil eden bir deneyimle korkunun ötesine geçiş yapacak. 4DX afişi de yayınlanan filme 18+ yaş sınırı getirildi. Serinin 5. filminde yeniliklerle korkunun şiddetini çok arttırdıklarını belirten yönetmen Alper Mestçi “Seyirciler salondan çıktığında filmin etkisinden uzun süre kurtulamayacaklar.” dedi. Siccîn 5, Cinemaximum Emaar Square Mall, Cinemaximum Marmara Forum ve Cinemaximum Maltepe Piazza’nın salonlarında 4DX seçeneğiyle izlenebilecek.

Basın Bülteni

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