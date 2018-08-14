Köprüde Buluşmalar’dan Yeni Bir İşbirliği

İstanbul Film Festivali kapsamında yapılan Köprüde Buluşmalar etkinliğince verilen Köprüde Buluşmalar bursunun yanı sıra ayrıca yapımcı Bulut Reyhanoğlu’nun kurduğu online kısa film izleme platformu Short by Short sponsorluğunda Kısa Film Atölyesi’ne seçilecek 1 projeye burs sağlanacak. Kısa Film Atölyesi başvuruları 10 Eylül Pazartesi gününe kadar devam ediyor.

Başvurular için tıklayınız.

Short by Short için tıklayınız.

Kısa Film Atölyesi için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.