bomontiada’da Avlu’da Caz ve Açık Havada Sinema Keyfi: Mug

bomontiada, Eylül ayına kadar yaz boyunca her Çarşamba Açık Havada Başka Sinema, her Cuma ise Avluda Caz konserlerine ev sahipliği yapıyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte bu hafta Yüz (Twarz – Mug) adlı film gösterilecek. Yönetmenliğini Malgorzata Szumowska’nın yaptığı ve Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol ile Roman Gancarczyk’ın oynadığı filmin konusu şöyle: Metallica hayranı, yakışıklı Jacek, dünyanın en büyük yapıları arasında olması planlanan bir İsa heykeli inşaatında çalışmaktadır. Bir gün yaşadığı iş kazası yüzünden tüm gözler O’na çevrilir, çünkü ülkede yüz nakli yapılan ilk kişi olacaktır.

Basın Bülteni

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