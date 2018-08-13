Malgorzata Szumowska’nın yönettiği ve Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol ile Roman Gancarczyk’ın oynadığı Yüz (Twarz – Mug), 24 Ağustos 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Metallica hayranı, yakışıklı Jacek müziğe, sevgilisine ve köpeğine tutkuyla aşıktır. Tüm ailesi, yaşadığı kasabanın sakinleri ve iş arkadaşları, O’nu “eğlenceli bir çılgın” olarak görmektedir. Jacek, dünyanın en büyük yapıları arasında olması planlanan bir İsa heykeli inşaatında çalışmaktadır. Bir gün yaşadığı iş kazası yüzünden tüm gözler O’na çevrilir, çünkü ülkede yüz nakli yapılan ilk kişi olacaktır.

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