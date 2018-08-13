Sadakat Yolunda ve İnatçı Bir Adam Bu Hafta Beyazperdede

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, sinema tutkunlarını bağımsız filmler ve ödüllü festival yapımlarıyla buluşturuyor. Programıyla sanat filmlerine ev sahipliği yapan Cinemo Art Hall, bu yapımları konforlu ortamda izleme fırsatını sunuyor. Sinemada, 17 Ağustos 2018 haftasında İnatçı Bir Adam (Lerd – Un Homme İntegre – A Man of Integrity) ve Sadakat Yolunda (Megan Leavey) adlı özel filmler izlenebilecek.

Gösterilecek Filmler

İnatçı Bir Adam (Lerd – Un Homme İntegre – A Man of Integrity)

Sadakat Yolunda (Megan Leavey)