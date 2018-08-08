Kısalar da Köprüde Buluşuyor

Köprüde Buluşmalar 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile başlattığı ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılara yönelik Kısa Film Atölyesi’ne devam ediyor. Atölye bu yıl 12 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Salt Galata işbirliği ile düzenlenecek. Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin üçüncüsü için son başvuru tarihi 10 Eylül Pazartesi. Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirecekler.

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