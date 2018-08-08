Merakla Beklenen Keloğlan Filminin Afişi Yayımlandı

Saçsız başı, pratik zekâsı ve iyi ahlâklılığı ile tanınan Keloğlan’ın yeni filminin afişi yayımlandı. Eylül başında vizyona girecek olan ve merakla beklenen Keloğlan, sinemamızda ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkacak. Filmin konusu şöyle: Çevre dostu Keloğlan ve arkadaşları, güzeller güzeli Cankız’ın yardım çağrısı üzerine harekete geçer ve hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı mücadele ettikleri bir maceraya atılırlar. Masallarda, karşılaştığı her olumsuz durumdan mizahi yönü, zekâsı ve hazırcevaplığı ile zarar görmeden kurtulan Keloğlan, bakalım bu kez zalimlere karşı verdiği bu savaşı kazanabilecek ve muradına erebilecek midir?

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.