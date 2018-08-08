Visconti, Bergman ve Yılmaz Güney, Sinematek / Sinema Evi’nin Açıkhava Gösterimlerinde

Kadıköy Belediyesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Sinematek / Sinema Evi, Eylül ayında Yıldızlar Altında Sinema adlı bir etkinlik düzenleyecek. 13 – 15 Eylül 2018′de üç sinema klasiği saat 21:00’de Kalamış Parkı’nda seyirciyle buluşacak. İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin sinema yolculuğunun tek komedi filmi olan Belissimo, Yılmaz Güney’in yönetmen olarak çektiği ilk film sayılan Seyyit Han ve 100. doğum günü vesilesiyle yıl içinde hakkında birçok etkinlik düzenlenen Ingmar Bergman’ın en önemli yapıtlarından Yedinci Mühür (Det Sjunde Insegiet), Kalamış Parkı’nda sinemaseverlere yazlık sinema keyfi yaşatacak.

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