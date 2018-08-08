Film Gibi Hayatı Sinemaya Uyarlayan Usta Kalemler: Hakan Günday, Gürhan Özçiftçi

Yılın merakla beklenen filmi Müslüm’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi birlikte yazdı. Senaryoda, müziğiyle önce belirli bir kitleyi, sonra da tüm Türkiye’yi peşinden sürükleyen Müslüm Gürses’in insanı derinden sarsarak şaşırtan hayatı flashback’lerle çok katmanlı olarak işleniyor. Yazım aşamasının kendileri için bir keşif süreci olduğunu anlatan Günday ve Özçiftçi, senaryoya katkılarından dolayı Muhterem Nur’a teşekkür etti. Hayatına yön veren müzik olsa da, Müslüm Gürses’in yaşamı, sonsuz acı ve sevginin iç içe geçtiği, bazen birinin bazen diğerinin galip geldiği ama hep müzikle var olan bir arayış hikâyesi.

Basın Bülteni

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Gürhan Özçiftçi / Hakan Günday

