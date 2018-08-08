5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri

Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivali olarak beşinci yılını kutlamaya hazırlanırken diğer etkinliklere ilham vermeye devam ediyor. 05 – 09 Aralık 2018 tarihlerinde beş gün ve mekâna yayılacak, ana teması ‘teknoloji’ olarak belirlenen festivalde hem bir teknolojik yenilik olarak sinemanın doğuşu hem de günümüzün restorasyon, korumacılık ve dijitalleşme gibi konuları gündeme getirilecek. Restorasyonlu gösterilecek filmlere canlı müzik eşlik edecek.

Filibus



İmparatorluk Kalıntısı



Primadonna

