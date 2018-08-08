Mehmet E. Soyarslan’ın Sinemacı Gözüyle Adlı Kitabı Çıktı

Özen Film sahibi Mehmet E. Soyarslan’ın Sinemacı Gözüyle adlı kitabı Logos Yayıncılık tarafından kitapçılara dağıtıldı. Soyarslan’ın, Özen Film tarafından yayınlanan ve 16 yıl sinemalarda ücretsiz dağıtılan Mega Movie adlı sinema dergisine yazdığı sinema sektörünün sorunlarından bahseden yazılarının toplandığı kitabın ikinci bölümünün de yakın zamanda yayınlanacağı açıklandı. İlk gençlik yıllarında gitar çalan ve Apaşlar Grubu’nda Cem Karaca ile birlikte müzik yapan Soyarslan 1970 yılında sahne hayatını bırakıp Özen Film yönetimini devraldı, Avcı (The Deer Hunter), Jaws, Titanik (Titanic), Cesur Yürek (Braveheart) gibi filmleri ülkemize getirdi.

İlgili