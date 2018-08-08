Çağan Irmak ve Özge Özberk Yıllar Sonra Bizi Hatırla Filminde Buluştular

Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak ve güzel oyuncu Özge Özberk 13 yıl sonra aynı sette buluştular. Çemberimde Gül Oya, Babam ve Oğlum gibi büyük başarı sağlayan projelerde beraber çalışan ikili şimdi de Bizi Hatırla filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan Bizi Hatırla’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Çekimleri devam eden Bizi Hatırla, 23 Kasım’da vizyona giriyor. Çağan Irmak’ın önceki filmi Çocuklar Sana Emanet geçtiğimiz Mart ayında gösterime çıkarılmıştı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.