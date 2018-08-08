Yeşilçam Film Geceleri

Şişli Belediyesi’nin düzenlediği açık hava film gösterimleriyle renklenen Şişli’de bu kez Yeşilçam rüzgârı esecek. Yeşilçam’ın en güzel filmleri, 09 Ağustos’tan itibaren her Perşembe 20:30’da Halit Rıfat Paşa Parkı’nda semt sakinleri ile buluşacak. Mısır ve çay ikramının da olacağı gösterimler, 4 hafta boyunca misafirlere nostaljik anlar yaşatacak. Gösterimler Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Türkan Şoray ve Ediz Hun’un başrollerini paylaştığı Güllü Geliyor Güllü filmi ile başlayacak. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani romanından uyarlanan, Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki, Şener Şen, Kemal Sunal ve Adile Naşit’li Süt Kardeşler ikinci haftanın filmi olacak.

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