Fragmana Duygulandıran Mesajlar

Yapımcılığını Sedat Kapurtu’nun üstlendiği Benim Adım Osssman filminin fragmanı büyük ilgi gördü. “Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla yola çıkan filmin fragmanının ardından, engelli yakınlarından Kapurtu’ya mesaj yağdı. Engelliler adına farkındalık yaratmayı amaç edindiklerini belirten Sedat Kapurtu “Bu filmde, sevginin engel tanımadığını ve kimsenin engelinden utanmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedik, bunu başardık.” dedi.

Basın Bülteni

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