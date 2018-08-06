Komedi ve Dram Beyazperdede Buluşuyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, sinema tutkunlarını bağımsız filmler ve ödüllü festival yapımlarıyla buluşturuyor. Programıyla sanat filmlerine ev sahipliği yapan Cinemo Art Hall, sinemaseverlere bu değerli ve güzel yapımları konforlu bir ortamda izleme fırsatını sunuyor. Sinemada, 10 Ağustos 2018 haftasında Gizem Treni (Mystery Train) ve Dağların Ardında (Tramontane) adlı filmler izlenebilecek.

Gösterilecek Filmler

Dağların Ardında (Tramontane)

Gizem Treni (Mystery Train)