Uluslararası Antalya Film Festivali Yarışma Filmleri Başvuruları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55.si düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı. 29 Eylül – 05 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinde yayımlandı. Festival kapsamında yapılacak uzun metraj film yarışması son başvuru tarihi ise 24 Ağustos olarak açıklandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.