Anthony Byrne’in yönettiği ve Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski ile Joely Richardson’un oynadığı Karanlıkta (In Darkness), 17 Ağustos 2018’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Görme engelli bir piyanist olan Sofia’nın hayatı, üst komşusu Veronique’nin şüpheli bir cinayete kurban gitmesiyle altüst olur. Olayın sorumluları, cinayetin tek tanığı olan genç kadının peşine düşerler. Sofia kendini bir anda acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelmiş halde bulur. Gizli ajanlar, suç ve şantajla örülü yeraltı dünyasında cinayetin perde arkasını çözmeye çalışırken Sofia’nın yolu, Veronique’nin eski bir savaş suçlusu olan babasıyla kesişir.

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