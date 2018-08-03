Kalplerinizde Kocaman Bir Yer Açın, İki İyi Çocuk, 24 Ağustos’ta Vizyonda

Zihinsel yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, gerçek bir polisin dostluk hikâyesi İki İyi Çocuk, 24 Ağustos’ta sinemalarda izleyicisiyle buluşacak. Filmde başlıca rolleri Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu paylaşırken kadroda Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın gibi oyuncuların yanı sıra Murat Serezli, Hamdi Alkan ve ve Günay Karacaoğlu da konuk oyuncu olarak yer alıyor. Mehmet Demir Yılmaz’ın yönettiği filmin müziklerini ise Yeni Türkü grubunun kurucusu Derya Köroğlu yaptı.

Basın Bülteni

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