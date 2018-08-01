Sektör Kuruluşlarından Ortak Açıklama: Ulusal Yarışmalar Geri Dönene Kadar Antalya Film Festivali’ne Katılmıyoruz

Geçen yıl festival kapsamında yapılan Ulusal Yarışmaları kaldıran Uluslararası Antalya Film Festivali’nin bu yıl da aynı uygulamayı gerçekleştireceğinin açıklanması üzerine sinema kuruluşları ortak bir bildiri yayınlayarak 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmayacaklarını açıkladılar. Bildiri şöyle: “Elli yılı aşkın bir süredir ülkemizin en önemli festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümleri Başkan Menderes Türel tarafından geçtiğimiz yıl kaldırılmıştır. Geçen yıl tüm sinema sektörünün festivale katılmama kararı almasıyla Antalya tarihindeki en silik festivalini yaşamıştır. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne ulusal ve yerli…”
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