Açelya Özcan’ın Yeni İmajı

Ünlü oyuncu Açelya Özcan, çekimleri sürmekte olan Çiçero filminin İngiliz Suzie’si oldu. Kilo veren ve saçlarının rengini değiştiren Açelya Özcan’ın imaj değişikliği meraklı gözlerin dikkatinden kaçmadı. Geçen yıllarda Kiraz Mevsimi ve Acil Aşk Aranıyor dizi filmleri ile Dağ II gibi başarılı sinema filmi projelerinin kadrosunda yer alan Açelya Özcan, yeni sezona da bu yeni imajıyla başlıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı, Dijital Sanatlar Yapımevi yapımı Çiçero’da İngiliz Suzie karakterini canlandıracak olan Açelya Özcan, bu rol için hem kilo verdi hem de saçlarının rengini değiştirdi. Açelya Özcan, Çiçero’da British aksanı kullanabilmek için günlerce aksan çalıştığını da söyledi.

Basın Bülteni

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