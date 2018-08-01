Çatışma (Yönetmen: Brian A. Miller)

Brian A. Miller’in yönettiği ve Bruce Willis, Frank Grillo, Johnathon Schaech ile Olivia Culpo’nun oynadığı Çatışma (Reprisal), 30 Ağustos 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Müdür olarak çalıştığı bankada gerçekleşen bir soygunda, yakın arkadaşını kaybeden Jacob olayı unutamaz. Eski bir polis olan komşusu James ile saldırganı yakalamak ve intikam almak için harekete geçerler. İkili, soyguncunun sonraki adımlarını bulmaya çalışırlar ancak deneyimli suçlu Gabriel onlardan her zaman bir adım önde olmayı başarır. Gabriel, Jacob’ın eşini ve kızını kaçırdığında ise olaylar iyice karışır.

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