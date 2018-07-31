Açık Havada Son Perde

Akmerkez Üçgen Teras Açık Hava Sinema Günleri, yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı ve başrolünde başarılı oyuncu Diane Kruger’ın olduğu Altın Küre Ödüllü film Paramparça (Aus dem Nichts – In the Fade) ile misafirlerine veda ediyor. Eşi Nuri ve çocuğu Rocco’yu bir patlamada kaybeden Katja’nın adalet arayışını anlatan film, 08 Ağustos Çarşamba gecesi izleyiciyle buluşacak. Yaz tatilinin tadını İstanbul’da çıkaran çocuklar içinse Maşa isimli küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli ayı Mişka’nın maceralarını anlatıldığı Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık (Masha i Medved 2) filmi, 04 Ağustos’ta Akbatı’da, 10 Ağustos’ta Akasya’da gösterilecek.

Gösterilecek Filmler

Arif V 216

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık (Masha i Medved 2)

Paramparça (Aus dem Nichts – In the Fade)