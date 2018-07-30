Hallie Meyers Shyer’in yönettiği ve Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen ile Pico Alexander’ın oynadığı Kapımdaki Aşk (Home Again), 14 Eylül 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kocasından ayrılan Alice Kinney, iki kızıyla yeni bir başlangıç yapmak için memleketine geri dönmeye karar verir. 40. yaş gününü kutlarken, genç film yapımcıları Harry, George ve Teddy ile tanışır. Alice kısa bir süre evinde kalmalarını kabûl eder ancak çok geçmeden sıkıntılar baş gösterir. Alice ve Harry arasında bir aşk filizlenirken, eski kocası elinde valizle ortaya çıkınca işler içinden karmakarışık bir hal alır.

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