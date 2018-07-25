Siccin 5’in Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Siccin serisinin 17 Ağustos 2018 Cuma günü vizyona girecek 5. halkasının merak ve heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. 2014 yılında seyircisiyle buluşan ve aldığı çeşitli ödüllerle korkuseverlerin vazgeçilmezi olan serinin yeni filmi Siccin 5, geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan afişiyle de büyük ses getirmişti. Korku filmlerinin ustası Alper Mestçi’nin yeni filmi, yayınlanan fragmanıyla korkudan daha ötesini vadediyor.

Basın Bülteni

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