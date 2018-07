Scott Waugh’un yönettiği ve Josh Hartnett, Sarah Dumont, Mira Sorvino ile Kale Culley’in oynadığı Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize (6 Below: Miracle on the Mountain), 03 Ağustos 2018’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski bir sporcu olan Eric, insanlardan uzaklaşıp, geçmişindeki sorunlarla yüzleşmek için California’nın Sierra Nevada dağlarında bir evde inzivaya çekilmiştir. Usta bir snowboard’cu olmasına rağmen, bir gün büyük bir kar fırtınasına yakalanıp dağ zirvesinde kaybolur. Yakınları ve kurtarma görevlileri ona ulaşmaya çalışırken, Eric sekiz gün boyunca dondurucu soğukta savaşmak zorunda kalacaktır.

