Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası, bu yıl 13 – 22 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bundan 8 yıl önce sinemaseverleri yönetmen, oyuncu, yazar ve yapımcılarla bir araya getirmenin yanı sıra, Türk sinemasının son dönemin önemli filmlerini sinema işletmecileri ile buluşturan Bodrum Türk Filmleri Haftası, geçtiğimiz 8 yıl içinde gelişerek sinema sektörünün beklediği özel bir buluşmaya döndü.

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