Jennifer Yuh Nelson’un yönettiği ve Mandy Moore, Amandla Stenberg, Patrick Gibson ile Harris Dickinson’un oynadığı Karanlık Zihinler (The Darkest Minds), 03 Ağustos 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ruby Daly, Amerika`nın % 98`ini öldüren korkunç vebadan kurtulmuştur. Hayatta kalanlar çok değişik güçlere sahiplerdir ve sadece çeşitli renklerle tanımlanırlar; yeşiller (çok zekiler), maviler (telekinez), sarılar (elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin üzerinde kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme). Ruby Daly, korku içersinde olan Thurmond’a, kendisi gibi turuncu olan çocukların yanına gönderilir.

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