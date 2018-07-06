Utku Uçar’ın yönettiği ve Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz ile Peker Açıkalın’ın oynadığı Bende Kal, 13 Temmuz 2018’de Bir Film dağıtımıyla Hayal Sanat tarafından vizyona çıkarılıyor.

40’lı yaşlardaki Fikret, bir berber dükkânı işletmektedir. Fikret’in hayatı, Taner isimli uyanık bir pazarlamacının sattığı bir masaj aleti ile kâbusa döner. Dükkâna gelen ünlü mafya babası Altan’ın trajikomik bir biçimde ölümüne sebep olan Fikret ve Taner, mafyanın adamlarından kurtulmak ve cesedi ortadan kaldırmak için her şeyden habersiz olan koltukçu Rıza’yı da olaya dahil eder. Cesedi bir koltuk içine gizlerler ve komik olaylar birbirini takip eder.

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