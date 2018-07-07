Rawson Marshall Thurber’in yönettiği ve Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han ile Roland Moller’in oynadığı Gökdelen (Skyscraper), 13 Temmuz 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Will Ford, gökdelenlerin güvenliğini değerlendiren eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi Lideri ve ABD savaş gazisidir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en yüksek ve en güvenli binasının bir anda yandığını görür ve bu yüzden suçlanır. Aranan bir kaçak olan Will Ford’un olayın sorumlularını bulması, adını temize çıkarması ve binanın içinde, yangın emniyet hattının yukarısında mahsur kalan ailesini kurtarması gerekmektedir.

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