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Bende Kal Ekibi Filmin Ön Gösteriminde Biraraya Geldi

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Bugün vizyona giren, Utku Uçar’ın yönettiği Bende Kal’ın ön gösterimi geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy Cinema Pink Profilo’da yapıldı. Gösterim sonrası sohbet eden ve çekim günlerini anan ekip birbirlerini tebrik etmeyi de ihmal etmedi. Başrollerini Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz, Peker Açıkalın, Hüseyin Elmalıpınar, Yüksel Molla, Emin Gümüşkaya ve Beyzanur Mete’nin paylaştığı Bende Kal, Fikret ve arkadaşlarının peşlerine düşen mafya ile mücadelesini anlatıyor.

Yüksel Molla – Beyzanur Mete

Yüksel Molla – Sadi Celil Cengiz – Beyzanur Mete –
Süheyl Uygur – Utku Uçar – Mehmet Güneş

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