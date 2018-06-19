Herkes İçin Bir Film Kampanyasıyla Cinemaximum’da Doyasıya Film Keyfi

CGV Mars Entertainment Group’tan sezonun sevilen filmlerini sinemada bir kez daha görmek isteyenleri mutlu edecek bir kampanya. Herkes İçin Bir Film kampanyası, izlemeye doyum olmayan filmleri bir kez daha sinema tutkunlarıyla buluşturuyor. Haziran ayı boyunca her hafta başında gösterilecek filmler, 7 TL bilet fiyatıyla gösterime sunulurken sinemaseverler, küçük boy menülere de 7 TL’ye sahip oluyor. Kore Savaşı sırasında yaşanan bir hikâyeyi anlatan Ayla, kampanya ile 2. kez vizyona giriyor. Kampanyanın diğer filmleri arasında Woody Allen’dan Wonder Wheel, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Onur Saylak’tan Daha gibi güzel filmler var.

Gösterilecek Filmler

Ayla

Daha

Dönme Dolap (Wonder Wheel)

Dünyanın En Güzel Kokusu 2

Hadi Be Oğlum

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacret Deer)

Mutluluk Zamanı

Paramparça (Aus dem Nichts – In the Fade)

Süperstar: Hayallerinin Peşinden Koş (Secret Superstar)

Yanlış Anlama

Yedinci Hayat (What Happened to Monday)