Tolga Karaçelik’in Kelebekler’ine Bir Ödül de Bükreş Uluslararası Film Festivali’nden

Hem gişedeki başarısı hem de festivallerden aldığı ödüllerle büyük ses getiren, Tolga Karaçelik’in filmi Kelebekler filmi, Bükreş Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl 13.sü düzenlenen Bükreş Uluslararası Film Festivali, 11 – 16 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Törene katılamayan yönetmen Tolga Karaçelik, gönderdiği kısa bir video ile Kelebekler’i bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerini iletti.

Basın Bülteni

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